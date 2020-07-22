Названа дата премьеры новейшего кроссовера Skoda Enyaq

— 1 сентября в Праге мы представим Skoda Enyaq iV— новый кроссовер, работающий исключительно на батарейках, — подписали изображение представители Skoda.
На сегодняшний день информации о новинке, уже не раз замеченной на дорожных тестах, немного. Известно, что она построена на фольксвагеновской модульной платформе MEB, предназначенной для электромобилей. Любопытно при этом, что Enyaq — первая модель в линейке Skoda, базирующаяся на этой «тележке».
Что же до силовых агрегатов, то их, вероятно, новинка позаимствует у родственного электрокара Volkswagen ID.4. Речь идет о 201-сильном электрическом двигателе, установленном на задней оси, и аккумуляторной батарее, обеспечивающей максимальную дальность хода в 500 км. Не исключено, что в качестве альтернативы чехи предложат и более мощную модификацию — с двумя моторами в 300 л. с. и, соответственно, полным приводом.
Интересно, что с кроссовером Enyaq чехи вводят новую линейку наименований, в которой электрифицированные автомобили имеют названия, начинающиеся с «Е». Последней буквой станет «Q», что связывает экологически чистые SUV с традиционными — вспомним Kamiq, Karoq и Kodiaq.
Доберется ли новый Skoda Enyaq до России, сказать пока сложно. Однако учитывая, что в нашей стране электромобили пользуются ничтожным спросом, можно с уверенностью предположить, что такой сценарий крайне маловероятен.
К слову, по данным наших британских коллег из AutoExpress, до конца 2022 года компания Skoda представит публике еще порядка 10 моделей «на батарейках» — гибридных и полностью электрических. При их разработке будут использоваться технологии, опробованные на «чистых» Volkswagen. Всего же до 2025 года чехи планируют инвестировать в развитие этого направления более 2 млрд. евро.