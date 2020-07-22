Названа дата премьеры новейшего кроссовера Skoda Enyaq

— 1 сентября в Праге мы представим Skoda Enyaq iV— новый кроссовер, работающий исключительно на батарейках, — подписали изображение представители Skoda.

На сегодняшний день информации о новинке, уже не раз замеченной на дорожных тестах, немного. Известно, что она построена на фольксвагеновской модульной платформе MEB, предназначенной для электромобилей. Любопытно при этом, что Enyaq — первая модель в линейке Skoda, базирующаяся на этой «тележке».

Что же до силовых агрегатов, то их, вероятно, новинка позаимствует у родственного электрокара Volkswagen ID.4. Речь идет о 201-сильном электрическом двигателе, установленном на задней оси, и аккумуляторной батарее, обеспечивающей максимальную дальность хода в 500 км. Не исключено, что в качестве альтернативы чехи предложат и более мощную модификацию — с двумя моторами в 300 л. с. и, соответственно, полным приводом.