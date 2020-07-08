Jeep Wrangler готовится к обновлению и конкуренции с новым внедорожником Ford

Для «проходимца» в вариантах Sahara и Rubicon приготовили камеру, смотрящую перед передними колесами для лучшего обзора на бездорожье. Кроме того, Wrangler укомплектуют системой, предупреждающей о том, подходящее ли давление в шинах при езде по гладкому асфальту или когда авто съезжает с трассы.

После рестайлинга Jeep Wrangler обзаведется версией Mojave, как у пикапа Gladiator. Такой «вездеход» будет отличаться усиленной рамой, более широкой колеей и увеличенным клиренсом. К этому добавится еще два цвета окраски кузова — синий Hydro Blue и темно-красный Snazzberry.

Между тем, обновился и получил новый мотор кроссовер Jeep Compass, правда, пока для европейцев. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», паркетник вооружили 1,3-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности — 130 и 150 л. с.