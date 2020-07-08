Jeep Wrangler готовится к обновлению и конкуренции с новым внедорожником Ford

Предстоящий дебют возрожденного Ford Bronco создал в Сети настоящий ажиотаж. Интерес публики подогревается не только инсайдерскими сообщениями, но и официальными тизерами. А так как новинка станет прямым конкурентом внедорожнику Jeep Wrangler, последний было решено доработать. Во всяком случае, об этом сообщает заокеанское издание MoparInsiders, ссылаясь на собственные источники.
Так, Jeep Wrangler Sport в 2021 модельном году оснастят более навороченной системой полного привода Selec Trac, где раздаточная коробка автоматически распределяет тягу между осями в зависимости от дорожного покрытия. Полный привод Rock Trac, полагающийся для авто в версии Rubicon, тоже будет модернизирован.
Для «проходимца» в вариантах Sahara и Rubicon приготовили камеру, смотрящую перед передними колесами для лучшего обзора на бездорожье. Кроме того, Wrangler укомплектуют системой, предупреждающей о том, подходящее ли давление в шинах при езде по гладкому асфальту или когда авто съезжает с трассы.
После рестайлинга Jeep Wrangler обзаведется версией Mojave, как у пикапа Gladiator. Такой «вездеход» будет отличаться усиленной рамой, более широкой колеей и увеличенным клиренсом. К этому добавится еще два цвета окраски кузова — синий Hydro Blue и темно-красный Snazzberry.
Между тем, обновился и получил новый мотор кроссовер Jeep Compass, правда, пока для европейцев. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», паркетник вооружили 1,3-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности — 130 и 150 л. с.