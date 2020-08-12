Skoda показала новый кроссовер Enyaq

Судя по снимкам, опубликованным представителями Skoda, Enyaq унаследует черты концептуального Vision iV, представленного на Женевском автосалоне в прошлом году, а также хорошо знакомых нам кроссоверов Kodiaq и Karoq.

В основе новинки, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, лежит модульная платформа MEB — фольксвагеновская «тележка», созданная специально для электромобилей. Габаритные размеры Enyaq чехи пока не раскрывают — известно лишь, что объем его багажного отделения составит 585 литров.

Не спешат представители Skoda и вдаваться в подробности о силовых агрегатах. По предварительным данным, Enyaq позаимствует их у родственного кроссовера Volkswagen ID.4.

Будущий конкурент «зеленых» Hyundai Kona и KIA Niro сможет проходить до 500 километров на одном заряде батареи. К слову, у корейцев этот показатель — 449 и 385 км соответственно.