JAC приготовил для нас электрический хэтчбек

В движение iEV7S приводит 116-сильный электромотор. От обычной бытовой розетки аккумулятор зарядится за полсуток. Но от трехфазной станции запас хода восстановится за 7 часов. Правда, на одной зарядке JAC может проехать отнюдь не рекордные 300 километров по устаревшему циклу NEDC (по факту «дальнобойность» будет на уровне 250 км).

Самое интересное, что производство JAC iEV7S налажено на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в казахстанском городе Костанай. Оттуда же модель будут поставлять в Россию. У наших соседей за пятидверку просят 13 500 000 тенге. По актуальному курсу это сразу 2 360 000 рублей! Хотя в родном Китае модель отдают вдвое дешевле.