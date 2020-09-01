Названы сроки появления в России обновленного кроссовера Peugeot 3008

Что же до силовых агрегатов, то теперь в линейку входят два бензиновых турбомотора мощностью 130 и 180 л. с., а также один «дизель», развивающий 130 сил. Младшие «движки» работают в паре с шестиступенчатой «механикой» и восьмидиапазонным «автоматом». Старшему же положена исключительно АКП.

В Европе также будут представлены две гибридные модификации — на 225 и 300 «лошадей» соответственно.

В шоу-румы западных дилеров Peugeot 3008 поступит до конца нынешнего года — к нам же посвежевший SUV приедет чуть позже, в 2021-м. Информацию о комплектациях и ценах в российском представительстве бренда пока не раскрывают: подробности появятся ближе старту продаж.

Добавим, что сегодня Peugeot 3008 предлагается по цене от 1 909 000 рублей за бензиновую модификацию и от 2 159 000 — за дизельную.