Nissan отложил выпуск кроссовера Qashqai нового поколения

Как сообщает Autocar, сборка нового поколения кроссовера Qashqai должна была стартовать на британском предприятии Nissan. Но из-за пандемии коронавируса ее начнут не раньше середины 2021 года.

На данный момент известно, что новый Qashqai создан на той же доработанной платформе CMF-C/D, что и новый X-Trail. В Европе SUV предложат в нескольких гибридных версиях. Будут как мягкие гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, так и полноценные PHEV, которые можно заряжать от сети зарядных станций. А вот дизельные двигатели исчезнут.

Что касается России, то пока информации о появлении нового «Кашкая» нет. Рискнем предположить, что модель приедет к нам не раньше четвертого квартала следующего года.