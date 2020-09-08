Nissan отложил выпуск кроссовера Qashqai нового поколения

Фото из открытых источников
Первый показ нового поколения кроссовера Qashqai должен был пройти на автосалоне во Франкфуртев октябре этого года. А сразу после премьеры японцы хотели начать сборку модели, но пока планам сбыться не суждено.

Как сообщает Autocar, сборка нового поколения кроссовера Qashqai должна была стартовать на британском предприятии Nissan. Но из-за пандемии коронавируса ее начнут не раньше середины 2021 года.

На данный момент известно, что новый Qashqai создан на той же доработанной платформе CMF-C/D, что и новый X-Trail. В Европе SUV предложат в нескольких гибридных версиях. Будут как мягкие гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, так и полноценные PHEV, которые можно заряжать от сети зарядных станций. А вот дизельные двигатели исчезнут.

Что касается России, то пока информации о появлении нового «Кашкая» нет. Рискнем предположить, что модель приедет к нам не раньше четвертого квартала следующего года.

двигатель, новинки рынка, дилеры, кризис, новая модель, кроссоверы, гибриды, гибридные авто, коронавирус
8 сентября 2020
510