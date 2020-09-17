Опубликовано первое фото обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

Впрочем, понять что-то по тизерному снимку довольно трудно — естественно, японцы не стали раскрывать интригу сразу, запечатлев автомобиль, что называется, против света. Наиболее вероятно, что в ходе рестайлинга Eclipse Cross получит переработанную оптику, перелицованные бамперы и освеженную радиаторную решетку. Не ислючено, что будут и другие сюрпризы.

В салоне «Эклипса» должны появиться новые материалы отделки интерьера, а также продвинутый мультимедийный комплекс. Вероятно, японцы пересмотрят и списки оснащения, добавив туда ранее недоступные опции. Однако все это — лишь предположения, поскольку, повторимся, подробности об обновленной модели представители Mitsubishi пока держат в строжайшем секрете.

Ничего не известно и о силовых агрегатах, предназначенных для рестайлингового кроссовера. В настоящее время Eclipse Cross, производство которого налажено на заводе марки в японском Окадзаки, поставляется в Россию с безальтернативной связкой 150-сильного турбомотора и бесступенчатой транмиссии. При этом можно выбрать привод — на передние или на все четыре колеса.

Добавим, что на сегодняшний день ценник на Mitsubishi Eclipse Cross стратует с отметки в 2 020 000 рублей без учета скидок по Trade In и прочим спецпредложениям.