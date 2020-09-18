Volkswagen раскрыл название нового компактного кроссовера для России

Меньше, чем через месяц — 13 октября — компания Volkswagen представит публике совершенно новую модель Taos. Ее назвали в честь одноименного городка в американском штате Нью-Мексико — широко известного центра индейской культуры.

В основу Volkswagen Taos — кроссовера, продающегося в Китае под названием Tharu — лежит модульная платформа MQB. Его длина составляет 4453 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1632 мм, а колесная база — 2680 мм.

Для модели, ориентированной на Поднебесную, предусмотрены два турбомотора: 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л. с. и 186-сильный агрегат в 2,0 литра. И в том, и в другом случае автомобиль комплектуется семиступенчатым «роботом» DSG. Привод может быть как передний, так и полный.

Информацию о силовых агрегатах Volkswagen Tharu для России, представители компании пока не раскрывают. Однако уже известно, что производство кроссовера наладят на нижегородском заводе, где сегодня собирают Jetta и несколько моделей Skoda. По предварительным данным, новинка встанет на конвейер уже в следующем году.