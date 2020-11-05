Без турбины: в России состоялась премьера нового Subaru Forester Sport

Правда, к нам приедет совсем другой Sport. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», от обычных собратьев новинка будет отличаться только декором. На рейлингах, порогах и обоих бамперах появятся вставки оранжевого цвета, а вокруг решетки радиатора и противотуманных фар — черные окантовки. Еще одно новшество — черные легкосплавные диски диаметром 18 дюймов.

Внутри заявлены перерисованная панель приборов, оранжевая прострочка, плюс водотталкивающее покрытие обивок сидений и дверей. Приятная мелочь — светодиодная подсветка багажника. Просить за такой Forester, оснащенный атмосферным двигателем 2.5 (186 л. с.), планируют 2 990 900 рублей. Соответственно, турбированного мотора и переделанной подвески не будет.

Зато будет система Driver Monitoring System — ее поставят на все «форики» 21-го модельного года. Используя камеру и инфракрасную подсветку, электроника будет следить, чтобы человек за рулем не отвлекался от вождения. Кроме того, новый ассистент сможет запоминать до пяти людей, восстанавливая настройки сидений, микроклимата и медиасистемы. Мелочь, а приятно.