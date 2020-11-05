Известна цена и сроки появления в продаже нового LADA Largus

Первое и главное: АВТОВАЗ презентует новинку чуть позже, чем планировал изначально. Поставщики готовились к тому, что рестайлинговый вариант встанет на конвейер во второй половине октября, так как первую полностью серийную машину собрали 22 сентября.
Но планы изменились: чтобы каждый дилер получил минимум две машины, запуск производства перенесли на февраль — к этому моменту фирмы-партнеры точно наладят ритмичное производство комплектующих.
Что касается самого обновления, то снаружи LADA Largus поменяется только спереди. Фары, капот и крылья вазовцы взяли от Renault Logan второго поколения, а вот бампер — свой. Собственно, благодаря ему и радиатороной решетке модель станет похожа на остальные «Лады» новой волны — проще говоря, примерит «икс-стиль».
Вдобавок автомобилю-долгожителю перепадут иные зеркала и пластиковая панель под лобовым стеклом (которую принято называть «жабо») — на нее перенесут форсунки стеклоомывателя, что раньше стояли на крышке капота. На этом список внешних изменений заканчивается, так как боковины и задняя часть новинки рынка останутся прежними.
Передней частью салона поделится другой Renault — кроссовер Duster. Взгляните на фотографии, сделанные на вазовском конвейере: передняя панель и обивки дверей — точно дастеровские! А вот руль, сиденья, подлокотник и медиасистема — от LADA XRAY. Вот так: с миру по нитке — «Ларгусу» на интерьер.
Который, к слову, у большинства версий будет украшен серебристыми вставками, тогда как модификации Cross полагается декор из черного глянцевого пластика. Вдобавок, для «универсала повышенной проходимости» заготовлена оригинальная решетка радиатора — с рисунком типа «крупные соты» вместо «длинные ламели».
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», с начала ноября заводской конвейер ежедневно покидают два-три рестайлинговых «Ларгуса». Пока это сплошь универсалы (притом — в топовых комплектациях), но понятно, что родственный фургон тоже не останется без обновления. В плане техники новинка ничем не отличается от своего предшественника.
По мнению дилеров, после рестайлинга вазовский бестселлер подорожает на 15 000—20 000 рублей. Хотя один из опрошенных нами продавцов со ссылкой на собственные источники увереят, будто АВТОВАЗ «накрутит» всего 10 000—12 000 «деревянных». Посмотрим, кто из дилеров окажется прав. Сейчас, напомним, за универсал просят минимум 645 000 рублей.
Между тем, нынешнее обновление может оказаться для LADA Largus первым и последним. Ведь только что марка Dacia отправила на заслуженную пенсию универсал Logan MCV. То есть донора для нашего «Ларгуса» больше не будет… Зато появится «каблучок» на базе Renault Dokker, но под маркой LADA. Хотя это уже совсем другая история.