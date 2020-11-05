Известна цена и сроки появления в продаже нового LADA Largus

Первое и главное: АВТОВАЗ презентует новинку чуть позже, чем планировал изначально. Поставщики готовились к тому, что рестайлинговый вариант встанет на конвейер во второй половине октября, так как первую полностью серийную машину собрали 22 сентября.

Но планы изменились: чтобы каждый дилер получил минимум две машины, запуск производства перенесли на февраль — к этому моменту фирмы-партнеры точно наладят ритмичное производство комплектующих.