Обновленный Land Rover Discovery перестал быть похожим на предков

Но есть и действительно уникальные новшества. Так, только Discovery достался более удобный пассажирский диван и переработанная система микроклимата — в задней части салона дефлекторы перебрались со стоеек кузова на торец центрального тоннеля. Плюс «Диско» отказался от пружинной подвески, сделав ставку на сочетание пневматических подушек и адаптивных амортизаторов.

Наконец, полностью пересмотрена гамма моторов. Правда, к нам из всего списка приедут только трехлитровые шестицилиндровые двигатели: бензиновый P360 мощностью 360 л. с. и дизельный D250 отдачей 249 л. с., притом первому полагается мягкогибридная надстройка.

А вот снаружи автомобиль почти не изменился: кроме вышеупомянутой решетки можно отметить лишь фары, полностью перешедшие на светодиодную начинку.

Единственное, что пока не раскрыто, это цены. Сейчас самый доступный Land Rover Discovery дилеры готовы отдать за 4 585 000 рублей. Сколько будет стоить обновленная версия, мы узнаем только после наступления Нового года.