5 причин отказаться от покупки подержанного KIA Mohave

Сейчас цены на дорестайлинговые экземпляры начинаются от миллиона рублей. В эту сумму укладывается автомобиль 2009 года выпуска с 3-литровым 250-сильным «дизелем» и «автоматом». Пробег у полноприводного внедорожника будет за 110 000 км. Более свежие рестайлинговые экземпляры 2016—2018 годов выпуска с тем же силовым агрегатом стоят за полтора миллиона рублей. Пробеги начинаются от 60 000 км. На что же обратить внимание при покупке?
Кузов и рама
Кузов довольно стоек к коррозии, но с возрастом рыжие пятна могут появиться в районе хромированных накладок, капоте и нижней кромке крышки багажника. Что касается рамы, то тут нужно следить за местом, где выбит VIN-номер: коррозия может его просто «съесть» и тогда проблем со снятием/постановкой авто на учет возникнут проблемы.
Если говорить о салоне, то к 130 000 км становятся видны потертости на руле, подушка кресла водителя поддавливается, а на спинке появляются заломы. На скорость это не влияет, но выглядит крайне не эстетично.
Двигатели
Российским покупателям предлагали шестицилиндровые моторы — наддувный «дизель» объемом 3 л (250 л. с.) и бензиновый «атмосферник» на 3,8 л (275 л. с.). Наибольшее распространение у нас получил «дизель».
В целом это мотор надежен, но нужно обратить внимание на привод ГРМ: цепь изнашивается уже к 150 000 км. А перебои в работе турбины могут появиться из-за того, что датчик давления наддува, расположенный во впускном коллекторе, забился продуктами горения.
Подвеска
Конструкция ходовой части «Мохава» такова, что в передней подвеске конструкторы применили пружины, а вот сзади поставили пневмобаллоны. На них и надо обратить внимание. «Подушки» выдерживают около 200 000 км, что очень неплохо, после чего их надо менять. Осмотрите и датчики положения кузова. Они могут начать «глючить» уже после 50 000 км, что приводит к сбоям в работе пневмоподвески.
Полный привод
Вибрации в трансмиссии на ходу расскажут о том, что крестовины карданного вала пришло время поменять. Как правило, это происходит после 150 000 км пробега. На этом же рубеже хорошо бы обновить и подвесной подшипник кардана.
Что касается раздаточной коробки, которая ставилась на Mohave, то ее разработкой занималась компания Borg Warner. Проблемы с агрегатом могут возникнуть из-за отказа моторчика «раздатки». Ремонт обойдется, примерно, в 20 000 рублей.
Покупать или нет
KIA Mohave слывет довольно надежным автомобилем. Если хозяин следил за машиной, внедорожник не доставит серьезных проблем. Да и стоимость обслуживания у него не космическая. Так что один из последних рамных «проходимцев» стоит того, чтобы рассмотреть его к покупке.