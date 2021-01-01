5 причин отказаться от покупки подержанного KIA Mohave

Сейчас цены на дорестайлинговые экземпляры начинаются от миллиона рублей. В эту сумму укладывается автомобиль 2009 года выпуска с 3-литровым 250-сильным «дизелем» и «автоматом». Пробег у полноприводного внедорожника будет за 110 000 км. Более свежие рестайлинговые экземпляры 2016—2018 годов выпуска с тем же силовым агрегатом стоят за полтора миллиона рублей. Пробеги начинаются от 60 000 км. На что же обратить внимание при покупке?

Кузов и рама

Кузов довольно стоек к коррозии, но с возрастом рыжие пятна могут появиться в районе хромированных накладок, капоте и нижней кромке крышки багажника. Что касается рамы, то тут нужно следить за местом, где выбит VIN-номер: коррозия может его просто «съесть» и тогда проблем со снятием/постановкой авто на учет возникнут проблемы.

Если говорить о салоне, то к 130 000 км становятся видны потертости на руле, подушка кресла водителя поддавливается, а на спинке появляются заломы. На скорость это не влияет, но выглядит крайне не эстетично.

Двигатели

Российским покупателям предлагали шестицилиндровые моторы — наддувный «дизель» объемом 3 л (250 л. с.) и бензиновый «атмосферник» на 3,8 л (275 л. с.). Наибольшее распространение у нас получил «дизель».

В целом это мотор надежен, но нужно обратить внимание на привод ГРМ: цепь изнашивается уже к 150 000 км. А перебои в работе турбины могут появиться из-за того, что датчик давления наддува, расположенный во впускном коллекторе, забился продуктами горения.