Семиместный кроссовер Hyundai Creta готовится к премьере

Слухи о том, что Hyundai Creta обзаведется версией с тремя рядами сидений, поползли еще пять лет назад. Спустя некоторое время корейцы их подтвердили, отметив, что запуск новинки состоится не раньше 2021 года. Похоже, свое слово производитель сдержит — по крайней мере, судя по свежим шпионским фотографиям, автомобиль почти готов к премьере. Уж внешне — точно, разве что инженеры будут вносить еще какие-либо корректировки.

По данным наших зарубежных коллег из Motorbeam, опубликовавших новые снимки, семиместная «Крета» получит те же силовые агрегаты, что и пятиместная. Аналогичным у новинки будет и салон. А вот оформление экстерьера оригинальное — мы увидим иную радиаторную решетку, перелицованные бамперы и колесные диски. Вместе с тем автомобиль, возможно, по-другому и назовут. Не так давно Hyundai запатентовала в Индии наименование Alcazar.

Индия и станет ключевым рынком для трехрядной Hyundai Creta — в этой стране компактные, но вместительные машины пользуются особым спросом. Что же до России, то перспективы новинки пока туманны. Точно не стоит ожидать ее в ближайшие пару лет, хотя и не исключено, что спустя время, когда станет понятно, что семиместная «Крета» покупателям в других странах «зашла», ее привезут и к нам.