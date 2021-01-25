Опубликованы свежие фотографии кроссовера Kia Sportage нового поколения

Сейчас в Корее проходит финальная стадия тестовых испытаний новинки, о чем свидетельствуют свежие фотографии, «просочившиеся» в Сеть. Увы, кузов автомобиля по-прежнему скрывается под плотной камуфляжной пленкой, а потому рассмотреть детали экстерьера не представляется возможным. По формам пятый «Спортейдж» будет напоминать старший Sorento, да и вообще станет крупнее и брутальнее.

Что же до технических подробностей, то и их не так много. Известно, что Kia Sportage построят на новой модульной платформе, которая послужит основой и для следующего Hyundai Tucson. В моторную линейку для SUV, сменивших генерацию, войдут, помимо традиционных бензиновых и дизельных двигателей, электрифицированные установки. Но у нас, скорее всего, «зеленые» модификации продаваться не будут.

Да, многое все еще остается загадкой, но ждать осталось совсем недолго. По предварительным данным, пятый Kia Sportage представят широкой публике в апреле — тогда же корейцы и раскроют все подробности.