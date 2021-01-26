Haval готовит к российской премьере новый любвеобильный кроссовер

На форуме поклонников Haval появился весьма любопытный снимок — на нем запечатлен кроссовер First Love (на родине — Chulian), чьи продажи стартовали в Поднебесной пару недель назад. Судя по всему, это первый «российский» экземпляр, собранный для прохождения обязательной сертификации. В модельном ряду марки «первая любовь» займет место, ставшее вакантным после завершения продаж компактного H2.

В Китае Haval Chulian выпускается с единственным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм. Пару движку составляет семиступенчатый «робот», привод пока предлагается исключительно передний. С какими силовыми агрегатами First Love будет продаваться у нас — вопрос. Российский офис марки свои планы о своей «первой любви» пока никак не комментирует.

Пора бы «Хавэйлу» ответить своим конкурентам-соотечественникам, запустившим за столь короткое время на нашем рынке сразу несколько интересных новинок (Geely Coolray и Tugella или Chery Tiggo 8 и 7 Pro, например). Да, по итогам 2020-го Haval стал самым популярным китайским брендом в РФ, но соперники уверенно наступают на пятки.