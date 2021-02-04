Haval запатентовал в России внешность новейшего кроссовера First Love

Никаких сомнений в том, что перед нами именно Haval First Love, нет — ведь его, как минимум, отличает оригинальная передняя и задняя оптика. Однако получение патента на дизайн еще ничего не значит. Модель может поступить в продажу через месяцы, годы или не появиться на рынке вовсе. Кроме того, китайцам еще предстоит пройти сертификацию и обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), без которого реализация авто невозможна.

Напомним, что в Китае продажи кроссовера First Love (на родине — Chulian) стартовали еще в начале года. Автомобиль, ориентированный на местный рынок, комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм. В качестве коробки передач выступает семиступенчатый «робот», привод сегодня предлагается лишь передний.

В модельном ряду Haval в России новинка могла бы занять место компактного H2, продажи которого завершились минувшим летом. Но перспективы First Love в нашей стране все еще туманны — представители Haval комментировать эту тему пока не готовы. Нет ни сроков, ни технических подробностей, ни тем более цен. Что ж, вероятно, все подробности будут позже.