Haval запатентовал в России внешность новейшего кроссовера First Love

Изображение: fips.ru
В конце января в Сеть просочились снимки, подтверждающие, что на заводе Haval в Тульской области уже осваивают предсерийное производство новейшего кроссовера First Love. Теперь же изображения модели появились в открытой базе Роспатента — китайцы «застолбили» ее дизайн.

Никаких сомнений в том, что перед нами именно Haval First Love, нет — ведь его, как минимум, отличает оригинальная передняя и задняя оптика. Однако получение патента на дизайн еще ничего не значит. Модель может поступить в продажу через месяцы, годы или не появиться на рынке вовсе. Кроме того, китайцам еще предстоит пройти сертификацию и обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), без которого реализация авто невозможна.

Напомним, что в Китае продажи кроссовера First Love (на родине — Chulian) стартовали еще в начале года. Автомобиль, ориентированный на местный рынок, комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм. В качестве коробки передач выступает семиступенчатый «робот», привод сегодня предлагается лишь передний.

В модельном ряду Haval в России новинка могла бы занять место компактного H2, продажи которого завершились минувшим летом. Но перспективы First Love в нашей стране все еще туманны — представители Haval комментировать эту тему пока не готовы. Нет ни сроков, ни технических подробностей, ни тем более цен. Что ж, вероятно, все подробности будут позже.

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4 февраля 2021
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