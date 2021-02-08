Genesis выпустит купеобразную версию кроссовера GV80

Надо сказать, что Genesis несколько отстает от своих премиальных соперников. В то время, как все ведущие автостроители сместили фокус внимания на кроссоверы, корейцы один за другим выводили люксовые седаны. А когда производители начали экспериментировать с «универсалами повышенной проходимости», выпуская модификации с покатой или даже откидывающейся крышей, «Дженезис» наконец-таки презентовал свой первый SUV.

Наверстывая упущенное, корейцы решили обратиться к «обкатанному» и удачному решению — кроссоверу в кузове купе. Так, по данным наших зарубежных коллег из The Korean Car Blog, работа над Genesis GV80 с нисходящей линией крыши уже ведется. Первые прототипы выйдут на дорожные тесты в июле грядущего года. Говорить о сроках начала продаж рано, но, вероятно, авто дебютирует не раньше середины 2022-го.

Напомним, что Genesis GV80 в традиционном исполнении добрался до России лишь пару недель назад. У нас кроссовер предлагается в трех модификациях с бензиновыми моторами в 249 и 379 л. с., а также 249-сильным «дизелем». Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — полный. Можно заказать машину, как с пятью, так и семью посадочными местами. Стартовая цена корейского «премиума» — 4 050 000 рублей.