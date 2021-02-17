Renault выпустила новую версию кроссовера Arkana для России

Внешне отличить «специальную» Renault Arkana от обычных сестер можно по черной окраске крыши, наружных зеркал и 17-дюймовых дисков. Вдобавок на задних дверях появились наклейки (которые сейчас принято называть «декалями»), а в гамму цветов добавлен синий окрас.

В салоне — черная комбинированная обивка кресел, которую дополняет щедрый красный декор: цветные нюансы разбросаны по всему интерьеру, что здорово его оживляет. Кроме того, на передней панели появились вставки «под карбон».