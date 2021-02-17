Renault выпустила новую версию кроссовера Arkana для России

Внешне отличить «специальную» Renault Arkana от обычных сестер можно по черной окраске крыши, наружных зеркал и 17-дюймовых дисков. Вдобавок на задних дверях появились наклейки (которые сейчас принято называть «декалями»), а в гамму цветов добавлен синий окрас.
В салоне — черная комбинированная обивка кресел, которую дополняет щедрый красный декор: цветные нюансы разбросаны по всему интерьеру, что здорово его оживляет. Кроме того, на передней панели появились вставки «под карбон».
На порогах и педалях установлены металлические накладки, а на пол уложены текстильные коврики. Замыкают список занавески безопасности и мощная аудиосистема от Bose, которые для других исполнений — платная опция.
Заказать такую «Аркану» можно исключительно со 150-сильным турбомотором 1.3 и вариатором. За передний привод придется выложить 1 648 000 рублей, а вариант 4х4 облегчит кошелек покупателя на 1 728 000 «целковых».
И еще. Российский офис Renault буквально только что провел долгожданную презентацию второго поколения «Дастера». Портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует своих фанатов изрядно задержавшаяся новинка.