Дай бог, не сгорит: что ждать россиянам от нового кроссовера Haval Jolion

Что известно об этом авто? Машина построена на базе новейшей платформы L. E. M. O. N., поэтому должна быть достаточно экономичной, безопасной и комфортабельной. При длине 4472 мм новинка рынка похожа на нынешний Kia Sportage, однако по длине колесной базы (2700 против 2670 мм) превосходит его.
Под капотом заявлен полуторалитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 143 л. с. С ним могут быть состыкованы как шестиступенчатая «механика», так и не очень любимый российскими автомобилистами преселективный «робот» с двумя сцеплениями.
Кроме своеобразного выбора силового агрегата, стоит, пожалуй, раскритиковать само название Jolion — его китайцы произносят как «Чулянь» (похоже на «чулан», не правда ли?). Однако российский офис Haval настаивает на произношении «Джолион».
Хотя китайская штаб-квартира считает, что правильнее произносить имя как «Джолайон», то есть сочетание слов «джой» (радость) плюс «лайон (лев).
Главное, чтобы 'радостный лев» не огрочал будущих владельцев, как это сделали Haval F7 и F7x. Напомним, что этой зимой было зафиксировано несколько случаев, когда автомобили Haval самовоспламенялись на сильном морозе.