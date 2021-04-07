Дай бог, не сгорит: что ждать россиянам от нового кроссовера Haval Jolion

Фото производителя.
Уже совсем скоро Haval презентует россиянам новый кроссовер Haval Jolion. Выпуском новинки займется завод под Тулой, где для этого уже налажены все процессы. Продажи «паркетника» стартуют до конца весны.

Что известно об этом авто? Машина построена на базе новейшей платформы L. E. M. O. N., поэтому должна быть достаточно экономичной, безопасной и комфортабельной. При длине 4472 мм новинка рынка похожа на нынешний Kia Sportage, однако по длине колесной базы (2700 против 2670 мм) превосходит его.

Под капотом заявлен полуторалитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 143 л. с. С ним могут быть состыкованы как шестиступенчатая «механика», так и не очень любимый российскими автомобилистами преселективный «робот» с двумя сцеплениями.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Кроме своеобразного выбора силового агрегата, стоит, пожалуй, раскритиковать само название Jolion — его китайцы произносят как «Чулянь» (похоже на «чулан», не правда ли?). Однако российский офис Haval настаивает на произношении «Джолион».

Хотя китайская штаб-квартира считает, что правильнее произносить имя как «Джолайон», то есть сочетание слов «джой» (радость) плюс «лайон (лев).

Главное, чтобы 'радостный лев» не огрочал будущих владельцев, как это сделали Haval F7 и F7x. Напомним, что этой зимой было зафиксировано несколько случаев, когда автомобили Haval самовоспламенялись на сильном морозе.

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7 апреля 2021
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