Дай бог, не сгорит: что ждать россиянам от нового кроссовера Haval Jolion

Что известно об этом авто? Машина построена на базе новейшей платформы L. E. M. O. N., поэтому должна быть достаточно экономичной, безопасной и комфортабельной. При длине 4472 мм новинка рынка похожа на нынешний Kia Sportage, однако по длине колесной базы (2700 против 2670 мм) превосходит его.

Под капотом заявлен полуторалитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 143 л. с. С ним могут быть состыкованы как шестиступенчатая «механика», так и не очень любимый российскими автомобилистами преселективный «робот» с двумя сцеплениями.