«Узкоглазый» кроссовер JAC S3 бросит вызов Renault Duster

Обновленный JAC S3 удивляет полностью новой передней частью кузова, где основные фары расположены в нижних секциях, а наверху располгаются «ускоглазые» ходовые огни и «поворотники». Пожалуй, нечто подобное мы видели на последних моделях Mitsubishi.
В салоне появилась медиасистема нового поколения, которую легко опознать по горизонтальному «планшету» диагональю 10,25 дюйма. Также китайский «паркетник» разжился большой панорамной крышей вместо обычного люка.
По информации портала «Китайские автомобили», машина получит атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 118 л. с. вместо прежних 109. Пару форсированному мотору составит не только механическая коробка передач, но и вариатор. Привод — строго передний.
Продажи должны стартовать до конца первого полугодия. Машины будут ввозить в Россию из Казахстана, где налажена их сборка.
Между тем, уже совсем скоро еще одна китайская марка — Haval — презентует россиянам новый кроссовер Haval Jolion. Выпуском новинки займется завод под Тулой, где для этого уже налажены все процессы. Продажи начнутся до конца весны.