«Узкоглазый» кроссовер JAC S3 бросит вызов Renault Duster

Обновленный JAC S3 удивляет полностью новой передней частью кузова, где основные фары расположены в нижних секциях, а наверху располгаются «ускоглазые» ходовые огни и «поворотники». Пожалуй, нечто подобное мы видели на последних моделях Mitsubishi.

В салоне появилась медиасистема нового поколения, которую легко опознать по горизонтальному «планшету» диагональю 10,25 дюйма. Также китайский «паркетник» разжился большой панорамной крышей вместо обычного люка.