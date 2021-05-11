Фото нового поколения Mazda CX-5 попали в сеть

Поскольку автопроизводитель из Хиросимы не так часто радует нас новинками, то и прототипы новых моделей фотошпионы «ловят» довольно редко. В этот раз автопапарацци повезло, и фото нового кроссовера Mazda CX-5 стали достоянием общественности.

Судя по изображению прототипа, в дизайне экстерьера японцы пошли эволюционным путем. Разработчики сделали крупнее окошки в задних стойках, а пластиковые окантовки арок колес стали массивнее. По фото угадывается и то, что кроссовер подрос в размерах. Это было ожидаемо, ведь известно, что Mazda CX-5 разделит новую заднеприводную платформу с седаном Mazda 6. Что касается силовых агрегатов, то у «пятерки» появятся новые рядные шестицилиндровые моторы объемом 3 и 3,3 литра, которые получит и Mazda 6.

Теперь остается лишь набраться терпения и ждать, когда японцы уже официально расскажут все подробности о модели.