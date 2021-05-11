Фото нового поколения Mazda CX-5 попали в сеть

Фото: TFLCar
В сети разместили фото кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения. Судя по изображениям, под камуфляжем прототипа, который проходит серию дорожных испытаний, скрывается кузов серийной машины. Это значит, что до официальной премьеры ждать осталось недолго. Думаем, что новую «пятерку» покажут под конец этого года.

Поскольку автопроизводитель из Хиросимы не так часто радует нас новинками, то и прототипы новых моделей фотошпионы «ловят» довольно редко. В этот раз автопапарацци повезло, и фото нового кроссовера Mazda CX-5 стали достоянием общественности.

Судя по изображению прототипа, в дизайне экстерьера японцы пошли эволюционным путем. Разработчики сделали крупнее окошки в задних стойках, а пластиковые окантовки арок колес стали массивнее. По фото угадывается и то, что кроссовер подрос в размерах. Это было ожидаемо, ведь известно, что Mazda CX-5 разделит новую заднеприводную платформу с седаном Mazda 6. Что касается силовых агрегатов, то у «пятерки» появятся новые рядные шестицилиндровые моторы объемом 3 и 3,3 литра, которые получит и Mazda 6.

Теперь остается лишь набраться терпения и ждать, когда японцы уже официально расскажут все подробности о модели.

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11 мая 2021
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