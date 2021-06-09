BMW X3 после рестайлинга получил пугающе огромные «ноздри»: известны цены

Проще всего опознать посвежежевшее семейство можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые сделались заметно крупнее. Плюс немецкие дизайнеры сменили начинку светодиодной оптики, а также слегка подправили оформление бамперов.
Салон теперь напоминает свежую «тройку». Во всяком случае, дефлекторы вентиляции и блок микроклимата очень похожи на «троечные». Вдобавок под замену пошли панель приборов, селектор «автомата» и руль.
В плане моторов для российского рынка — стабильность. В гамме остаются бензиновые версии xDrive20i (2,0 л, 184 л. с.), xDrive30i (2,0 л, 249 л. с.) и «злая» M40i (3,0 л, 387 л. с.). А фанатам дизельной тяги заготовлены xDrive20d (2,0 л, 190 л. с.) и xDrive30d (3,0 л, 249 л. с.). Во всех версиях на машинах стоят восьмиступенчатые автоматические коробки и система полного привода.
И еще одна новость от марки BMW. Баварский автопроизводитель только что начал продажи на всех своих ключевых рынках лифтбэка BMW 4-й серии Gran Coupe, чья мировая премьера прошла совсем недавно. В России новинку уже можно заказать у дилеров.