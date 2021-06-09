BMW X3 после рестайлинга получил пугающе огромные «ноздри»: известны цены

Проще всего опознать посвежежевшее семейство можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые сделались заметно крупнее. Плюс немецкие дизайнеры сменили начинку светодиодной оптики, а также слегка подправили оформление бамперов.

Салон теперь напоминает свежую «тройку». Во всяком случае, дефлекторы вентиляции и блок микроклимата очень похожи на «троечные». Вдобавок под замену пошли панель приборов, селектор «автомата» и руль.