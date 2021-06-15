Когда Subaru привезет новый Forester в Россию

Фото производителя.
Никто не ожидал, что маленькая, но гордая Subaru сможет потратить серьезные деньги на большое обновление «Форестера». Однако японцы удивили всех! При скромном бюджете, дизайнеры из Страны восходящего солнца умудрились сделать так, что рестайлинговый кроссовер ну никак не спутать с дореформенным.

Итак, что мы имеем. Немного подправленные бамперы, укрупненная решетка радиатора, а главное — другие фары: они меньшего размера, но со стильными «серпами» ходовых огней.

И хотя боковины и корма не изменились вообще, посвежевшая машина выглядит много оригинальнее прежней. В общем, за дизайн Subaru Forester получает отметку «зачтено».

Фото производителя.

В том, что интерьер сохранил свои формы, японцев винить не следует: за три года, что прошли со старта модели, он просто не успел устареть! А вот электронные технологии за столь вроде бы короткий срок шагнули далеко вперед, поэтому инженерам пришлось сделать фирменный автопилот EyeSight умнее и шустрее.

В родной Японии Subaru Forester сохранил гибридную силовую установку e-Boxer, состоящую из двухлитрового атмосферника (145 л. с.) и электрического мотора (14 л. с.), а также задорную версию Sport со 177-сильным турбированным 1.8 (177 л. с.. У обеих модификаций — клиноцепной вариатор и полный привод.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в стране суши и саке новинка появится до конца этого лета. А вот в Россию «японец» прибудет с некоторым опозданием — примерно в ноябре-декабре. Тогда мы сможет оценить не только модную внешность, но и перенастроенную подвеску.

А кроме того, в нашу страну приедет обновленный Outback! В России универсал будет предлагаться с одним-единственным мотором объемом 2,5 литра. Речь идет об атмосферном оппозитном двигателе FB25, пережившем модернизацию.

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15 июня 2021
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