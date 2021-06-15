Когда Subaru привезет новый Forester в Россию

В том, что интерьер сохранил свои формы, японцев винить не следует: за три года, что прошли со старта модели, он просто не успел устареть! А вот электронные технологии за столь вроде бы короткий срок шагнули далеко вперед, поэтому инженерам пришлось сделать фирменный автопилот EyeSight умнее и шустрее.

В родной Японии Subaru Forester сохранил гибридную силовую установку e-Boxer, состоящую из двухлитрового атмосферника (145 л. с.) и электрического мотора (14 л. с.), а также задорную версию Sport со 177-сильным турбированным 1.8 (177 л. с.. У обеих модификаций — клиноцепной вариатор и полный привод.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в стране суши и саке новинка появится до конца этого лета. А вот в Россию «японец» прибудет с некоторым опозданием — примерно в ноябре-декабре. Тогда мы сможет оценить не только модную внешность, но и перенастроенную подвеску.

А кроме того, в нашу страну приедет обновленный Outback! В России универсал будет предлагаться с одним-единственным мотором объемом 2,5 литра. Речь идет об атмосферном оппозитном двигателе FB25, пережившем модернизацию.