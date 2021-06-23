Geely Tugella скоро получит новую загадочную версию

Снаружи можно заметить скромный спойлер на крышке багажника, а в салоне — новые сиденья. У них зеленая строчка, интересная перфорация и вышитая надпись CMA. (Всем известно, что модель построена на вольвовской платформе CMA, но лучше лишний раз напомнить).

Есть версия, что будущая Geely Xingyue S — это вовсе не спортивная модификация, как многим хотелось бы, а просто новое название хорошо знакомой нам «Тугеллы». Ведь в Китае только что появился Xingyue L, и разные приставки к именам помогут избежать путаницы.