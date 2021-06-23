Geely Tugella скоро получит новую загадочную версию

Снаружи можно заметить скромный спойлер на крышке багажника, а в салоне — новые сиденья. У них зеленая строчка, интересная перфорация и вышитая надпись CMA. (Всем известно, что модель построена на вольвовской платформе CMA, но лучше лишний раз напомнить).
Есть версия, что будущая Geely Xingyue S — это вовсе не спортивная модификация, как многим хотелось бы, а просто новое название хорошо знакомой нам «Тугеллы». Ведь в Китае только что появился Xingyue L, и разные приставки к именам помогут избежать путаницы.
Через несколько недель интрига, конечно же, разрешится. А параллельно китайская марка (а точнее, ее российский офис) продолжает интриговать подробностями по поводу кроссовера Geely Atlas Pro, которому уже этим летом предстоит выйти на отечественный рынок.
Несмотря на то, что продажи нового Atlas Pro еще не начались, автомобили вовсю раскатывают по улицам столичного региона. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» поймал аж сразу два экземпляра в ходе дорожных тестов в Подмосковье.