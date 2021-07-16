5 самых популярных европейских кроссоверов в России

RENAULT DUSTER
В пятерке европейских кроссоверов-бестселлеров на отечественном рынке лидирует «бюджетник» Renault Duster. Его продажи за полгода показали результат в 19 715 единиц. Ценники на эту модель стартуют с уровня чуть выше 1 млн. рублей. За такие деньги можно рассчитывать лишь на переднеприводный вариант с пятиступенчатой «механикой» и бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 114 л. с. Самый же дорогой Duster обойдется в 1,5 млн. рублей. У него под капотом будет стоять 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра. В полноприводной трансмиссии будет трудиться вариатор.
VOLKSWAGEN TIGUAN
На втором месте, лишь слегка уступив лидеру, устроился гораздо более дорогой «кросс» — Volkswagen Tiguan. Таких машин за прошедшие шесть месяцев было продано в России без малого 19 000 штук! Самый доступный вариант Tiguan — переднеприводный с 6-ступенчатой МКП и 125-сильным бензиновым турбированным мотором объемом 1,4 литра. Цена — 1,9 млн. рублей. Наиболее же дорогая версия комплектуется 220-сильным 2-литровым турбодвигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. За такой Volkswagen Tiguan попросят более 3,1 млн. рублей.
SKODA KAROQ
Следующий участник нашего рейтинга кроссоверов по продажам изрядно отстал от лидеров. Skoda Karoq за полугодие приобрели 11 347 автовладельцев. «В базе» он стоит 1,6 млн рублей. Под капотом «стартовой» комплектации модели установлен 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л. с. Машина переднеприводная, с МКП-5. Наиболее «богатый» Karoq получает полный привод, 7-ступенчатого «робота» DSG и 150-cильный 1,4-литровый бензиновый турбомотор. За такое авто дилеры марки хотят уже более 2,1 млн рублей.
SKODA KODIAQ
Буквально дышит в спину Karoq его «старший брат» — Skoda Kodiaq. Его результат за полугодие — 11 251 реализованных авто. Этот кроссовер «стартует» от 1,9 млн. рублей за переднеприводную комплектацию с 1,4-литровым 125-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой «механикой». Замыкает официальный прайс-лист вариант за 2,7 млн. рублей. Он оснащается 2-литровым 180-сильным бензиновым турбоагрегатом, полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» в трансмиссии.
RENAULT KAPTUR
На последнем, пятом, месте в нашем ТОП самых продаваемых в России кроссоверов из Старого Света оказался еще один француз — Renault Kaptur c продажами на уровне 10 147 реализованных экземпляров за первые полгода 2021-го. Минимальная комплектация этого SUV подразумевает 1,6-литровый 114-сильный бензиновый движок (такой же как и у уже упоминавшегося выше Duster) передний привод и «пятиступку» в трансмиссии. Цена — 1,2 млн. Самый же «навороченный» Kaptur оснащается 150-сильным турбодвижком, полным приводом и вариатором. И это все — за 1,7 млн. рублей.