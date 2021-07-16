5 самых популярных европейских кроссоверов в России

RENAULT DUSTER

В пятерке европейских кроссоверов-бестселлеров на отечественном рынке лидирует «бюджетник» Renault Duster. Его продажи за полгода показали результат в 19 715 единиц. Ценники на эту модель стартуют с уровня чуть выше 1 млн. рублей. За такие деньги можно рассчитывать лишь на переднеприводный вариант с пятиступенчатой «механикой» и бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 114 л. с. Самый же дорогой Duster обойдется в 1,5 млн. рублей. У него под капотом будет стоять 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,3 литра. В полноприводной трансмиссии будет трудиться вариатор.

VOLKSWAGEN TIGUAN

На втором месте, лишь слегка уступив лидеру, устроился гораздо более дорогой «кросс» — Volkswagen Tiguan. Таких машин за прошедшие шесть месяцев было продано в России без малого 19 000 штук! Самый доступный вариант Tiguan — переднеприводный с 6-ступенчатой МКП и 125-сильным бензиновым турбированным мотором объемом 1,4 литра. Цена — 1,9 млн. рублей. Наиболее же дорогая версия комплектуется 220-сильным 2-литровым турбодвигателем, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. За такой Volkswagen Tiguan попросят более 3,1 млн. рублей.

SKODA KAROQ

Следующий участник нашего рейтинга кроссоверов по продажам изрядно отстал от лидеров. Skoda Karoq за полугодие приобрели 11 347 автовладельцев. «В базе» он стоит 1,6 млн рублей. Под капотом «стартовой» комплектации модели установлен 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л. с. Машина переднеприводная, с МКП-5. Наиболее «богатый» Karoq получает полный привод, 7-ступенчатого «робота» DSG и 150-cильный 1,4-литровый бензиновый турбомотор. За такое авто дилеры марки хотят уже более 2,1 млн рублей.