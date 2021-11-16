Новейший кроссовер Mazda CX-50 представлен официально

К сожалению, в ходе презентации CX-50 представители Mazda не стали вдаваться в подробности, обозначив лишь ключевые моменты. Так, мы знаем, что у кроссовера поперечное расположение двигателя и ведущая передняя ось. Хотя трансмиссия i-Activ AWD с муфтой подключения задних колес предусмотрена уже в начальной комплектации. Доступна и система выбора режимов движения Mi-Drive.

Что касается силовых агрегатов, то это 2,5-литровые атмосферник и турбодвижок, состыкованные с шестиступенчатым «автоматом». Мощность моторов пока неизвестна. Но, например, на родственном CX-5 в Соединенных Штатах, на которые новинка и ориентирована, эти двигатели развивают 190 и 230 сил.

Да, вероятнее всего, продаваться Mazda CX-50 будет исключительно в США — нам она не достанется. Ну ничего, зато японцы наверняка привезут в Россию другие кроссоверы, которые должны дебютировать уже в 2022 году (узнать об этом подробнее можно тут).