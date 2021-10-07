Mazda готовит к премьере сразу четыре новых кроссовера

Как сообщили представители Mazda, кроссоверы CX-60 и CX-80 с двумя и тремя рядами сидений ориентированы на европейский рынок. Там они станут первыми гибридными моделями марки — их будут оснащать установками, построенными вокруг четырех- и шестицилиндровых бензиновых моторов. Предложат покупателям и «смешанную» силовую установку с дизельным Skyactiv-D. Прочие технические подробности пока держатся в тайне.

И если кроссоверам CX-60 и CX-80 предстоит бороться за внимание европейского потребителя, то в Соединенных Штатах и на других рынках в это же время стартуют новые большие CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50. Правда, о каких именно «других» странах идет речь, и входит ли в их число Россия, пока непонятно. Как бы там ни было, что-то из новинок наверняка достанется и нам, ведь у нас кроссоверы любят.

А вот что к нам, вероятнее всего, в обозримом будущем не приедет, так это первый серийный электромобиль Mazda — модель MX-30. Его премьера состоится в первой половине следующего года. Кстати, после 2025-го японцы покажут еще несколько «электричек», построенных на новой платформе. Завершить же процесс электрификации всего модельного ряда в компании планируют к 2030 году.