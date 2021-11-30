Чем порадует кроссовер Skoda Karoq после рестайлинга

Обновленный Karoq получил новый передний бампер, а решетка радиатора стала шире, чем у нынешней модели. Головную оптику сделали чуть уже, а в ее нижней части появилась «ступенька», разрывающая линию ходовых огней. Кстати, во всех версиях фары светодиодные и это плюс, ведь они долговечнее «галогенок» и ксенона.

Если говорить про заднюю часть, то фонари стали компактнее и получили горизонтальные секции. На пятой двери увеличили длину спойлера, а также переработали дизайн бампера. Короче говоря, никаких революций, но при этом машину освежили и она стала выглядеть интереснее.