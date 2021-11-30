Чем порадует кроссовер Skoda Karoq после рестайлинга

Обновленный Karoq получил новый передний бампер, а решетка радиатора стала шире, чем у нынешней модели. Головную оптику сделали чуть уже, а в ее нижней части появилась «ступенька», разрывающая линию ходовых огней. Кстати, во всех версиях фары светодиодные и это плюс, ведь они долговечнее «галогенок» и ксенона.
Если говорить про заднюю часть, то фонари стали компактнее и получили горизонтальные секции. На пятой двери увеличили длину спойлера, а также переработали дизайн бампера. Короче говоря, никаких революций, но при этом машину освежили и она стала выглядеть интереснее.
В салоне изменений меньше. Основное новшество — графическая панель приборов диагональю 10,25 дюймов. Интересно и то, что блок климата остался прежним, хотя многие ждали появления сенсорных клавиш, как на «Кароге» из Поднебесной. Напомним, в Китае Karoq пережил рестайлинг раньше. Но там автомобиль крупнее европейского.
С обновлением кроссовер получил и новые материалы отделки салона, а список опционального оборудования пополнился электроприводом пассажирского кресла с функцией памяти настроек. Есть и передовые системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и слежения за разметкой.
Что касается силовых агрегатов, то для европейцев они остались неизменны. Бензиновые представлены литровым мотором мощностью 115 сил, а также 1,5-литровым с отдачей в 150 «лошадей». 2-литровый «дизель» предлагают в двух вариантах мощности — 115 и 150 л. с. А на вершине гаммы обосновался бензиновый 2-литровый мотор мощностью 190 л. с., с которым спарен 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод — полный. Что касается российского рынка, то предположим, что нынешний набор силовых агрегатов чехи сохранят.
Обновленный Karoq появится в продаже в Европе весной следующего года. Надеемся, что и наших покупателей новинка не заставит ждать, ведь автомобиль довольно популярен в России.