Какое масло может убить турбированный двигатель зимой

Начинающий автолюбитель обычно покупает моторное масло в магазине, да такое, которое ему советует продавец. Подчас это заканчивается плохо, потому как даже опытный механик не может знать особенностей всех силовых агрегатов. Залив по такой рекомендации смазку в мотор, особенно наддувный, можно со временем получить задиры на стенках цилиндров, что со временем приведет к капитальному ремонту агрегата, ведь турбированные двигатели особенно чувствительны к качеству самзки.
Выбирать моторное масло нужно, ориентируясь на рекомендации производителя автомобиля. Обычно они прописаны в инструкции по эксплуатации. В этом документе указаны такие важные характеристики, как класс качества масла, допуск автопроизводителя и вязкость по SAE (Society of Automotive Engineers) — переводится, как американское сообщество автомобильных инженеров.
При этом надо учитывать и климатические условия в которых водитель эксплуатирует автомобиль. В северных районах лучше заливать масло 0W, то есть «зимнее». В средней полосе России такое не подойдет, ведь у нас температура часто скачет, а при оттепели «арктическое» масло неэффективно.
Еще одна важная особенность заключается в том, что одни производители масел делают свою продукцию по стандартной рецептуре, а другие усиливают формулу с учетом конструктивных особенностей моторов. Поэтому при покупке смазки важно изучить канистру. Если там есть слово Approved и стоит эмблема, скажем, BMW, значит такое масло одобрено автопроизводителем. Вот его и надо использовать.
В ином случае может получиться ситуация, когда масло в малообъемном моторе будет перегреваться. Ведь картер мотора очень маленький, а еще рядом нередко проходит раскаленная труба системы выхлопа, и она поджаривает смазку даже в мороз. Особенно, когда автомобиль толкается в пробках.
А ежели такой мотор еще непрогрет, да и с вязкостью масла ошиблись, можно получить настоящую беду. Если водитель сразу жмет газ, получается ситуация, когда поршень нагреется быстрее, чем цилиндр, при этом масляная пленка очень тонкая. Все это приводит к возникновению серьезных задиров, которые гарантированно приведут к дорогому ремонту.