Какое масло может убить турбированный двигатель зимой

Фото из открытых источников
Перед холодами подавляющее большинство автолюбителей меняет моторное масло. Особенно это важно сделать для наддувных малообъемных моторов, которые очень чувствительны к качеству лубриканта. Но не каждая смазка оказывается для двигателя подходящей. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как ошибки при выборе масла могут причинить мотору непоправимый ущерб.
Виктор Васильев

Начинающий автолюбитель обычно покупает моторное масло в магазине, да такое, которое ему советует продавец. Подчас это заканчивается плохо, потому как даже опытный механик не может знать особенностей всех силовых агрегатов. Залив по такой рекомендации смазку в мотор, особенно наддувный, можно со временем получить задиры на стенках цилиндров, что со временем приведет к капитальному ремонту агрегата, ведь турбированные двигатели особенно чувствительны к качеству самзки.

Выбирать моторное масло нужно, ориентируясь на рекомендации производителя автомобиля. Обычно они прописаны в инструкции по эксплуатации. В этом документе указаны такие важные характеристики, как класс качества масла, допуск автопроизводителя и вязкость по SAE (Society of Automotive Engineers) — переводится, как американское сообщество автомобильных инженеров.

При этом надо учитывать и климатические условия в которых водитель эксплуатирует автомобиль. В северных районах лучше заливать масло 0W, то есть «зимнее». В средней полосе России такое не подойдет, ведь у нас температура часто скачет, а при оттепели «арктическое» масло неэффективно.

Фото из открытых источников

Еще одна важная особенность заключается в том, что одни производители масел делают свою продукцию по стандартной рецептуре, а другие усиливают формулу с учетом конструктивных особенностей моторов. Поэтому при покупке смазки важно изучить канистру. Если там есть слово Approved и стоит эмблема, скажем, BMW, значит такое масло одобрено автопроизводителем. Вот его и надо использовать.

В ином случае может получиться ситуация, когда масло в малообъемном моторе будет перегреваться. Ведь картер мотора очень маленький, а еще рядом нередко проходит раскаленная труба системы выхлопа, и она поджаривает смазку даже в мороз. Особенно, когда автомобиль толкается в пробках.

А ежели такой мотор еще непрогрет, да и с вязкостью масла ошиблись, можно получить настоящую беду. Если водитель сразу жмет газ, получается ситуация, когда поршень нагреется быстрее, чем цилиндр, при этом масляная пленка очень тонкая. Все это приводит к возникновению серьезных задиров, которые гарантированно приведут к дорогому ремонту.

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29 ноября 2021
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