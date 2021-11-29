Какое масло может убить турбированный двигатель зимой

Начинающий автолюбитель обычно покупает моторное масло в магазине, да такое, которое ему советует продавец. Подчас это заканчивается плохо, потому как даже опытный механик не может знать особенностей всех силовых агрегатов. Залив по такой рекомендации смазку в мотор, особенно наддувный, можно со временем получить задиры на стенках цилиндров, что со временем приведет к капитальному ремонту агрегата, ведь турбированные двигатели особенно чувствительны к качеству самзки.

Выбирать моторное масло нужно, ориентируясь на рекомендации производителя автомобиля. Обычно они прописаны в инструкции по эксплуатации. В этом документе указаны такие важные характеристики, как класс качества масла, допуск автопроизводителя и вязкость по SAE (Society of Automotive Engineers) — переводится, как американское сообщество автомобильных инженеров.

При этом надо учитывать и климатические условия в которых водитель эксплуатирует автомобиль. В северных районах лучше заливать масло 0W, то есть «зимнее». В средней полосе России такое не подойдет, ведь у нас температура часто скачет, а при оттепели «арктическое» масло неэффективно.