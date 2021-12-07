Почему на корейских кроссоверах повально выходят из строя автомагнитолы

Еще пять лет назад кроссовер Kia Sorento авторства легендарного уже Петера Шрайера был мечтой многих: комфорт, богатое оснащение, высокий дорожный просвет и приемистые силовые агрегаты — хочешь дизель, хочешь бензин. Ключ ко всему миру, только заправляйся да дави на газ! Однако со временем у машины обнаружились многочисленные болячки. Про бензиновые моторы, которые вынуждали обращаться к мотористу в самом начале второй сотни пробега, сказано уже немало, но есть и второй «виновник торжества» — магнитола.
В России предпочитают покупать автомобили в максимальных комплектациях, поэтому множество Sorento второй генерации были оснащены приемником семейства MTXT 900 с сенсорным экраном, навигацией и камерой заднего вида. Для 2009 года, когда россияне впервые увидели машину — топ! Но со временем, буквально за пару лет, магнитола начинала подкидывать неприятные сюрпризы.
Дело в том, что в один прекрасный момент проигрыватель мог зависнуть на последней радиоволне и переключаться лишь на камеру заднего вида. С такой бедой столкнулись многие автовладельцы, но пока машина была на гарантии, вопрос решал дилер. А вот потом уже приходилось ремонтировать за свой счет. И те, и другие сталкивались с проблемой вновь через 3—5 лет.
Корень всех зол кроется в микрочипе TCC 8803, применение которого для автомобильной мультимедии было изначальной ошибкой. Дело в том, что «мудрая железка» изначально разрабатывалась для планшетов, не предполагающих постоянной тряски, перепадов температур — магнитола находится непосредственно над выходом печки, в режиме постоянной высокой влажности и так далее. В результате всего вышеописанного, гаджет «сходил» с ума даже при самом бережном обращении и редкой езде по разбитым грунтовкам.
Менять устройство в сборе — дорого. Да и не в той мы стране живем, чтобы так легко сдаваться. Постепенно нашлись умельцы и «левши», научившиеся не только реанимировать погибший приемник, но и добавлять ему жизненных сил: основной чип и микросхему памяти, так же выходящую из строя меняют, устанавливают дополнительное охлаждение. Но есть одна сложность: подобные чипы перестали выпускать в 2012 году, поэтому все, что сейчас может поставить мастер — восстановленное, а не новое. Следовательно, сто лет тоже не проживет.
Да и операция — не из дешевых. Есть, конечно, кудесники, которые за горсть медяков и полчаса могут временно восстановить работу устройства, просто нагрев чип феном. Но эффекта хватит ненадолго — уже через месяц-другой «музыка» снова превратится в тыкву. Качественная работа с заменой всех необходимых узлов и проверенного и зарекомендовавшего себя мастера обойдется в 5000–6000 рублей.