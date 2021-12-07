Почему на корейских кроссоверах повально выходят из строя автомагнитолы

Еще пять лет назад кроссовер Kia Sorento авторства легендарного уже Петера Шрайера был мечтой многих: комфорт, богатое оснащение, высокий дорожный просвет и приемистые силовые агрегаты — хочешь дизель, хочешь бензин. Ключ ко всему миру, только заправляйся да дави на газ! Однако со временем у машины обнаружились многочисленные болячки. Про бензиновые моторы, которые вынуждали обращаться к мотористу в самом начале второй сотни пробега, сказано уже немало, но есть и второй «виновник торжества» — магнитола.

В России предпочитают покупать автомобили в максимальных комплектациях, поэтому множество Sorento второй генерации были оснащены приемником семейства MTXT 900 с сенсорным экраном, навигацией и камерой заднего вида. Для 2009 года, когда россияне впервые увидели машину — топ! Но со временем, буквально за пару лет, магнитола начинала подкидывать неприятные сюрпризы.

Дело в том, что в один прекрасный момент проигрыватель мог зависнуть на последней радиоволне и переключаться лишь на камеру заднего вида. С такой бедой столкнулись многие автовладельцы, но пока машина была на гарантии, вопрос решал дилер. А вот потом уже приходилось ремонтировать за свой счет. И те, и другие сталкивались с проблемой вновь через 3—5 лет.