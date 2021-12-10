Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro получил массу новых опций безопасности

Так, версия Ultimate кроссовера Chery Tiggo 8 Pro базируется на комплектации Dreamline и дополняется пакетом «безопасных» опций: адаптивным круиз-контролем, мониторингом рядности движения, системами автономного экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении. Кроме того, автомобиль распознает дорожные знаки и автоматически переключает дальний свет фар на ближний и обратно.

Из прочих «фишек», доступных уже в Dreamline, темно-коричневый цвет отделки салона, панорамная крыша с люком, электрорегулировки водительского кресла с функцией памяти, передние парктроники, круговой обзор, мониторинг мертвых зон, система старт-стоп, а также мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином.

Силовые агрегаты у «Алтимейта» соответственно те же, что и у «Дримлайна»: речь о турбированном бензиновом 1,6-литровом двигателе на 186 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробке передач. Напомним, что у Chery Tiggo 8 Pro есть и другая модификация, предусмотренная для младшей комплектации: 170-сильный двигатель на 170 сил и вариатор.