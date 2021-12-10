Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro получил массу новых опций безопасности

Фото: Chery
Российские дилеры Chery приступили к приему заказов на кроссовер Tiggo 8 Pro в новом, топовом исполнении Ultimate. За автомобиль, напичканный опциями безопасности (а именно этим отличается старшая комплектация), в шоу-румах просят от 2 319 900 рублей.
Кристина Извекова

Так, версия Ultimate кроссовера Chery Tiggo 8 Pro базируется на комплектации Dreamline и дополняется пакетом «безопасных» опций: адаптивным круиз-контролем, мониторингом рядности движения, системами автономного экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении. Кроме того, автомобиль распознает дорожные знаки и автоматически переключает дальний свет фар на ближний и обратно.

Из прочих «фишек», доступных уже в Dreamline, темно-коричневый цвет отделки салона, панорамная крыша с люком, электрорегулировки водительского кресла с функцией памяти, передние парктроники, круговой обзор, мониторинг мертвых зон, система старт-стоп, а также мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином.

Силовые агрегаты у «Алтимейта» соответственно те же, что и у «Дримлайна»: речь о турбированном бензиновом 1,6-литровом двигателе на 186 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробке передач. Напомним, что у Chery Tiggo 8 Pro есть и другая модификация, предусмотренная для младшей комплектации: 170-сильный двигатель на 170 сил и вариатор.

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10 декабря 2021
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