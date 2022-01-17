ТОП-5 самых популярных внедорожников на российском рынке в 2021 году

Изучая статистику продаж в категории внедорожников, мы совсем нешокировали сеья тем, что пальму первенства в ней захватила Lada Niva. Хоть у нее и отсутствует один из ключевых признаков внедорожника (несущая рама), мало у кого повернется язык усомниться в выдающихся внедорожных способностях этой модели. Мы решили, что поскольку и Niva Legend, и Niva Travel, — конструктивно один и тот же автомобиль, результаты их продаж вполне можно суммировать.

В итоге получилось, что за 2021 год в России было продано 51 242 автомобилей под брендом Niva. Стоимость этой полноприводной модели, оснащенной 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью либо 80, либо 83 «лошадки» и 5-ступенчатой «механикой», колеблется от 700 000 рублей — за «базовую» Legend — до 1,04 млн — за «топовый» вариант Travel. Разница зависит от модификации кузова и количества опций.

На второе место нашего ТОП-5 внедорожников 2021 года попал Toyota Land Cruiser Prado с результатом на уровне 13 102 единицы. Цены на такие машины начинаются от 3,2 млн рублей за «пустой» в смысле укомплектованности внедорожник с 163-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и пятиступенчатой «механикой». Привод тут полный даже в базовой версии. Самый же дорогой Prado — «нафаршированный» опциями автомобиль с 2,8-литровым дизелем мощностью 200 л. с. и 6-ступенчатой АКП. Его цена — 5,6 млн. рублей.