Кроссовер Volvo XC40 пережил легкое обновление

Отличить дореформенный Volvo XC40 от обновленного сможет разве что истинный фанат марки. Кроссовер получил чуть видоизменный передний бампер с перелицованными воздухозаборниками да оптику с закругленными нижними углами. Кроме того, дизайнеры пересмотрели ассортимент колесных дисков, цветов окраски кузова и вариантов отделки салона. Сам же интерьер остался нетронутым.

Европейским покупателям, как и прежде, на выбор предлагается несколько бензиновых, гибридных и электрических версий. В линейку первых входят модификации с моторами мощностью 129 — 250 л. с., вторых — 211 и 262 л. с. А вот «электрички» комплектуются агрегатами на 231 сил (один двигатель, передний привод) и 408 сил (два двигателя, полный привод). Одна из этих «зеленых» версий приедет и в Россию.

Добавим, что у нас Volvo XC40 предлагается сегодня в двух модификациях на 150 и 190 л. с. и трех комплектациях: Momentum, Inscription и R-Design. Стартовый прайс модели — 2 800 000 рублей. А вот за машину в топовом исполнении придется выложить уже как минимум 3 467 000 целковых.