Почему зимой следует ставить на авто стальные диски, но не всякие

Штампованные диски — дешевые и прочные. Именно по этой причине многие водители предпочитают устанавливать их на свои автомобили в зимний период эксплуатации. Все дело в том, что, несмотря на свою красоту и дороговизну, «литье» и «ковка» имеют целый ряд противопоказаний для зимы. Не смертельных, конечно, но местами не очень приятных. А потому, дабы избежать дорогостоящего ремонта и сохранения привлекательного внешнего вида таких дисков водители, собственно, и меняют их на «штамповки». И, стоит отметить, делают правильно. Вот только, порой, допускают при замене некоторые досадные ошибки. Какие, давайте разберемся.

Основные преимущества штампованных дисков заключаются в том, что они недорогие. Порой, цена отличается от литых или кованых в разы. Но при этом низкоуглеродистая сталь, из которой они сделаны, весьма прочная и сохраняет свои свойства в огромном температурном диапазоне.

Дизайн стальных дисков разработан таким образом, чтобы минимизировать обмерзание и налипание снега, что на более дорогих дисках случается довольно часто. При этом происходит дисбаланс колес, из-за чего на руле ощущаются вибрации и биение.

Еще одно преимущество «штамповок»: их легко подкрасить, если вдруг паркуясь во дворе, вы зацепили колесом скрытый под снегом бордюр. А можно и вовсе не красить, а скрыть все дефекты за декоративными колпаками, дизайн и выбор которых просто огромен.

Продолжая тему ремонта стального диска, стоит упомянуть и тот факт, что при попадании в глубокую выбоину он попросту гнется, чем спасает шины от фатального повреждения. При этом восстановление такого диска стоит недорого и делается за считанные минуты в любом шиномонтаже.