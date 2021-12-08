Почему зимой следует ставить на авто стальные диски, но не всякие

Штампованные диски — дешевые и прочные. Именно по этой причине многие водители предпочитают устанавливать их на свои автомобили в зимний период эксплуатации. Все дело в том, что, несмотря на свою красоту и дороговизну, «литье» и «ковка» имеют целый ряд противопоказаний для зимы. Не смертельных, конечно, но местами не очень приятных. А потому, дабы избежать дорогостоящего ремонта и сохранения привлекательного внешнего вида таких дисков водители, собственно, и меняют их на «штамповки». И, стоит отметить, делают правильно. Вот только, порой, допускают при замене некоторые досадные ошибки. Какие, давайте разберемся.
Основные преимущества штампованных дисков заключаются в том, что они недорогие. Порой, цена отличается от литых или кованых в разы. Но при этом низкоуглеродистая сталь, из которой они сделаны, весьма прочная и сохраняет свои свойства в огромном температурном диапазоне.
Дизайн стальных дисков разработан таким образом, чтобы минимизировать обмерзание и налипание снега, что на более дорогих дисках случается довольно часто. При этом происходит дисбаланс колес, из-за чего на руле ощущаются вибрации и биение.
Еще одно преимущество «штамповок»: их легко подкрасить, если вдруг паркуясь во дворе, вы зацепили колесом скрытый под снегом бордюр. А можно и вовсе не красить, а скрыть все дефекты за декоративными колпаками, дизайн и выбор которых просто огромен.
Продолжая тему ремонта стального диска, стоит упомянуть и тот факт, что при попадании в глубокую выбоину он попросту гнется, чем спасает шины от фатального повреждения. При этом восстановление такого диска стоит недорого и делается за считанные минуты в любом шиномонтаже.
Впрочем, есть у «штамповок» и нюансы, о которых не стоит забывать, когда принимаете решение о том, чтобы на зиму установить их на свою машину.
Так, например, зимний вариант стальных дисков должен быть меньшего размера. Во-первых, это позволит снизить возросшую общую массу колеса, на которую в сторону увеличения влияет установка зимней резины. Во-вторых, это позволит уберечь диски от повреждений, потому как придется установить более высокие шины, которые и примут все зимние скрытые под снегом риски на себя.
И, конечно же, при монтаже стальных дисков не стоит устанавливать никаких проставок. Это ухудшает управляемость и существенно увеличивает нагрузку на элементы подвески.
Итак, установка «штамповок» полностью оправдывает себя. Однако проблема в том, что стальные диски больших диаметров отыскать довольно сложно. А потому на большие внедорожники их зачастую установить не получится. Но если у вас колеса 13—17 диаметра, то лучшего сезонного варианта дисков не найти.
Остальным же можно порекомендовать устанавливать «литье» или же «ковку», но меньшего размера. Чтобы не получилось так, что в зиму вы ворветесь на низкопрофильной резине, и после первой же оттепели, когда асфальт начнет крошиться, вы испортите и резину, и диски.