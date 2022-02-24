Названы самые популярные полноприводные кроссоверы в России

На второй строчке рейтинга расположилась Toyota RAV4: полноприводными «японцами» обзавелись 2501 человека. Третьей стала LADA Niva Travel (1290 ед.), а четвертой — LADA Niva Legend (1265 ед.). Но поскольку эти модели относятся к внедорожникам, а не к кроссоверам, отдадим бронзу Nissan X-Trail. В пользу этого SUV с обеими ведущими осями сделали выбор 1244 покупателя.

Далее в списке идет Mazda CX-5 (1170 ед.), Volkswagen Tiguan (967 ед.), Mitsubishi Outlander (950 ед.), Hyundai Creta (869 ед.) и Nissan Qashqai (798 ед.). Кроме того, в первую двадцатку попали Kia Seltos и Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson и Nissan Terrano.

Отметим, что китайских кроссоверов в числе лидеров — даже относительных — нет. Вероятно еще и потому, что полноприводных кроссоверов в «поднебесных» линейках — в принципе единицы.

При этом, подчеркивают эксперты ресурса «Банкавто», кроссовер в России многие продолжают покупать только потому, что он прежде всего выглядит солидней легковушки. При этом способность автомобиля уверенней преодолевать сугробы в расчет опрометчиво не берется. Только этим можно объяснить тот факт, что в России, где в среднем 4—5 месяцев в году длится зима, а дороги редко бывают чистыми и сухими даже летом, по-прежнему велика доля «джипов» с приводом на одну ось.