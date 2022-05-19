Новый кроссовер Geely Coolray NERO получил российский ценник

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Geely Coolray в специальном исполнении NERO отличают, главным образом, черные элементы декора. Кузов окрасили в фирменный цвет Ink Black, корпуса боковых зеркал оформили «под карбон», шины натянули на диски особого дизайна, на задний бампер и пятую дверь налепили эмблемы с названием спецсерии. Из прочих уникальностей — тонировка стекол и салонные коврики с вышивкой логотипа.

Что же касается силовых агрегатов, тот тут без каких-либо сюрпризов. Geely Coolray NERO располагает 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и семиступенчатым «преселективом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Стоит отметить, что за 2 749 990 рублей покупатель получит довольно богатую комплектацию. Кроссовер в «черном» исполнении может похвастать полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей с люком, системой бесключевого доступа и дистанционного запуска мотора, мультимедийным комплексом с тачскрином на 10,25 дюйма, мониторингом «мертвых» зон, круговым обзором и массой других полезных опций.

Остается лишь добавить, что заказы на Geely Coolray NERO дилеры начнут принимать в июне.

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