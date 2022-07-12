5 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке во время кризиса

От катастрофического падения автопродаж в России пострадал и сегмент полноприводных машин. Но даже при текущем убогом состоянии российского рынка кроссоверов на нем можно выделить лидеров. Чтобы разобраться с этим вопросом мы изучили итоги реализации автомобилей за первое полугодие 2022-го в нашей стране. Отметим, что большая доля продаж всех моделей, вошедших в наш ТОП−5 кроссоверов, пришлась на первые два-три месяца текущего года — по очевидным причинам.

HYUNDAI CRETA

Как бы то ни было, в данный момент лидером продаж на отечественном рынке кроссоверов является Hyundai Creta. За январь-июнь российские дилеры бренда реализовали 13 425 единиц этой модели. О текущих ценниках сейчас говорить сложно, поскольку одно дело официальная рекомендованная розничная цена и совсем иное — аппетиты конкретной компании-автодилера. Но хоть на что-то ориентироваться все-таки надо, и потому мы будем оперировать фирменными прайс-листами представительств.