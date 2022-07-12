5 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке во время кризиса

От катастрофического падения автопродаж в России пострадал и сегмент полноприводных машин. Но даже при текущем убогом состоянии российского рынка кроссоверов на нем можно выделить лидеров. Чтобы разобраться с этим вопросом мы изучили итоги реализации автомобилей за первое полугодие 2022-го в нашей стране. Отметим, что большая доля продаж всех моделей, вошедших в наш ТОП−5 кроссоверов, пришлась на первые два-три месяца текущего года — по очевидным причинам.
HYUNDAI CRETA
Как бы то ни было, в данный момент лидером продаж на отечественном рынке кроссоверов является Hyundai Creta. За январь-июнь российские дилеры бренда реализовали 13 425 единиц этой модели. О текущих ценниках сейчас говорить сложно, поскольку одно дело официальная рекомендованная розничная цена и совсем иное — аппетиты конкретной компании-автодилера. Но хоть на что-то ориентироваться все-таки надо, и потому мы будем оперировать фирменными прайс-листами представительств.
Итак, самая дешевая Hyundai Creta стартует от 1,8 млн рублей. Такая комплектация подразумевает передний привод, «механику» в трансмиссии и 1,6-литровый 123-сильный двигатель. В максимальной комплектации за 2-литровый мотор мощностью 150.л. с АКП и полным приводом просят не менее 2,3 млн. рублей.
LADA NIVA
На втором месте, с небольшим отрывом от корейского лидера, следует LADA Niva. Таких автомобилей за рассматриваемый период продано 13 231 штука. Мотор и трансмиссия у этого патриарха мирового кроссоверостроения неизменны для всех комплектаций. Но с точки зрения оснащения опциями у «Нивы» варианты имеются. В связи с этим, официальная цена модели колеблется от 820 000 до 1,13 млн рублей.
RENAULT DUSTER
Renault официально решил сбежать из России еще в мае. Однако складские запасы автомобилей марки в нашей стране все еще распродаются. Это позволило Renault Duster занять третью строчку в нашем рейтинге с результатом продаж в 10 248 машин за полгода. Ценник на стремительно исчезающий из российских дилерских центров «вид» кроссовера начинается с 1,6 млн. рублей.
За такие деньги можно приобрести модель с 1,6-литровым силовым агрегатом производительностью 114 л. с., передним приводом и «механикой». Duster «в топе» (полный привод, АКП, 150-сильный турбомотор) потребует потратить на свое приобретение не менее 2,23 млн.
KIA SELTOS
С большим отрывом от тройки лидеров сегмента идет Kia Seltos. Таких «корейцев» с начала текущего года продали только 5506 штук. Ценник на эту модель начинается без малого jn 2 млн. рублей. В базовой комплектации она, как и положено, имеет передний привод, МКП и 123-сильный «атмосферник» рабочим объемом 1,6 литра. А за 177-сильный турбомотор, 7-ступенчатsq «робот» и 4х4 в трансмиссии приготовьтесь отдать от 2,7 млн. рублей.
HAVAL JOLION
Завершает наш ТОП−5 единственный в нем представитель «Поднебесной» — Haval Jolion. Он буквально наступает на пятки корейскому конкуренту с результатом 5296 проданных за полгода единиц. Цена — от 2 млн. за передний привод, «механику» и 143-сильный 1,5-литровый турбодвигатель. Если вам больше нравится полноприводный вариант с 7-ступенчатым «роботом» и 150-сильным полуторалитровым турбомотором, то будьте готовы отсчитать в кассу автосалона не менее 2,5 млн. рублей.