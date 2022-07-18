5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов

Переваливший через середину года календарь — отличный повод подвести некоторые итоги работы автодилеров и оценить с помощью объективных цифр ситуацию на авторынке страны. В связи с санкционными делами, большая часть модельных линеек премиальных брендов попали под рестрикции западных стран в отношении России. В нашу страну с некоторых пор запрещено поставлять автомобили дороже 50 000 евро. Мало того, многие автобренды сами, по собственной инициативе, остановили поставки своей продукции, опасаясь возможных обвинений в «сотрудничестве с Путиным».
В результате продажи таких марок, как Jaguar, Land Rover, Lexus и Audi фактически остановились. В последние месяцы их тороговля в нашей стране исчислялась чуть ли не штуками в месяц — распродают случайно «завалявшиеся» в шоу-румах авто. А Cadillac вообще «помахал ручкой» три месяца назад и не продал россиянам с тех пор ровным счетом вообще ничего. Как ни странно, но чуть ли не единственным «премиалом», кто не уронил продажи (по нынешним меркам, разумеется) оказался корейский Genesis. За июнь, например, бренд реализовал всего лишь вдвое меньше, чем за февраль текущего года. На фоне падения продаж в аналогичных временных интервалах у той же Audi (на 80—90%), можно сказать, что «премиум» от Hyundai в России прямо-таки процветает.
Тем не менее, в лидерах продаж за шесть месяцев 2022 года в сегменте премиальных кроссоверов у нас сейчас ходят не корейцы, а немцы — исключительно BMW и Mercedes-Benz. Они просто потихоньку распродают свои запасы с российских складjв. Новых поставок из Германии нет!
Но тем не менее: полугодовая статистика утверждает, что среди премиальных «кроссов», проданных за шесть месяцев, больше всего BMW X5 — 1865 штук. Рекомендованные цены на этот кроссовер стартуют с 6,1 млн. рублей за авто с 2-литровым дизельным мотором мощностью 230 л. с. А за топовый BMW X5 с бензиновым 3-литровым дизелем мощностью 400 л. с. потребуют как минимум 9,8 млн. рублей.
«Кому война, а кому мать родна»: на втором месте в нашем ТОП−5 самых популярных кроссоверов премиального класса очутился флагман полноприводной линейки Mercedes-Benz — GLS с результатом в 1201 штуку. Минимальная цена (из серии «по блату», для своих) — 14,5 млн. рублей — за трехлитровый 330-сильный длизель под капотом. Но правильные «пацаны» на такую ерунду не размениваются и покупают сразу Mercedes-Maybach GLS 600 — не менее, чем за 21,9 млн. рублей. Четырехлитровый бензиновый мотор мощностью 557 л. с. входит в стоимость.
Однако более бюджетный Mercedes-Benz GLE покупатели разбирают относительно неплохо — реализация на уровне 1145 единиц за полгода. Так, 9 млн. рублей за базовую версию GLE 300 D 4MATIC Sport с 2-литровым дизелем мощностью 250 л. с. некоторых наших сограждан отнюдь не останавливает. А кое-кого не смущает цена «от 11,5 млн.» за максимально дорогую вариацию — Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Sport Plus, оснащенную трехлитровым бензиновым мотором производительностью в 367 л. с.
Чуть меньше, 1111 реализованных за полгода авто, продемонстрировал баварец BMW X6. Для его приобретения потребуется не менее 7,1 млн. рублей — за версию с 3-литровым дизелем мощностью 250 л. с. А ценник на топовый BMW X6 M50i, с 4,4-литровым бензиновым движком о 530 «лошадях» стартует от 10,3 млн. рублей.
Замыкает наш ТОП−5 самых продаваемых премиальных кроссоверов России еще один BMW — X7. Их за полгода продали 1075 экземпляров. Со стандартным для SUV бренда «базовым» дизелем мощностью 250 л. с цена автомобиля начинается от 9,4 млн. А за «топчик» с 4.4-литровым бензиновым мотором производительностью 530 л. с. придется отдать как минимум 12,3 млн.