5 самых продаваемых в России премиальных кроссоверов

Переваливший через середину года календарь — отличный повод подвести некоторые итоги работы автодилеров и оценить с помощью объективных цифр ситуацию на авторынке страны. В связи с санкционными делами, большая часть модельных линеек премиальных брендов попали под рестрикции западных стран в отношении России. В нашу страну с некоторых пор запрещено поставлять автомобили дороже 50 000 евро. Мало того, многие автобренды сами, по собственной инициативе, остановили поставки своей продукции, опасаясь возможных обвинений в «сотрудничестве с Путиным».

В результате продажи таких марок, как Jaguar, Land Rover, Lexus и Audi фактически остановились. В последние месяцы их тороговля в нашей стране исчислялась чуть ли не штуками в месяц — распродают случайно «завалявшиеся» в шоу-румах авто. А Cadillac вообще «помахал ручкой» три месяца назад и не продал россиянам с тех пор ровным счетом вообще ничего. Как ни странно, но чуть ли не единственным «премиалом», кто не уронил продажи (по нынешним меркам, разумеется) оказался корейский Genesis. За июнь, например, бренд реализовал всего лишь вдвое меньше, чем за февраль текущего года. На фоне падения продаж в аналогичных временных интервалах у той же Audi (на 80—90%), можно сказать, что «премиум» от Hyundai в России прямо-таки процветает.