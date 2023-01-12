Зачем водители вешают красные женские трусики на зеркала своих автомобилей

Ну зачем, скажите, вменяемому автомобилисту вешать на салонное зеркало заднего вида собственной машины ярко-красные женские трусики? Между тем, в последнее время автору этих строк на дорогах попалось уже несколько легковушек с подобного рода «тюнингом». Причем за рулем этих авто сидели как брутального вида мужики, так и подчеркнуто интеллигентного вида граждане. В двух из пяти подобных случаев рядом с водителями находились дамы.
До сих пор существует целая когорта автомобилистов, которые зачем-то размещают всякие «висюльки» на зеркалах своих авто. В виде разных четок, православных крестиков, игровых кубиков и прочих брелоков разного вида и форм. Нечто бессмысленное, но уже привычное. Но женские трусы-то тут каким боком? Эстетика, разумеется, в этой детали дамского гардероба присутствует. Но исключительно тогда, когда они надеты на женщину. Даже не хочется предполагать, что кого-то всерьез могут влечь красные кружева на автомобильном зеркале.
Или «труселя» перед глазами водителя — сувенир, оставшийся после незабываемого общения с какой-нибудь прелестницей? А может быть, болтающиеся на зеркале стринги напоминают мужчине-драйверу, что дома его ждет готовая на все фемина? Однако достоверность этих версий изрядно подтачивал тот факт, что в машинах, демонстративно укомплектованных красными женскими трусами, вместе с мужчинами-водителями перемещались дамы. И их, судя по всему, присутствие нестандартного аксессуара на зеркале ничуть не смущало.
Дурацкая загадка, как и всегда в подобных случаях, разрешилась случайно. Ваш корреспондент как-то заметил красные стринги под лобовым стеклом внедорожника, принадлежащего соседу по дому. Осталось лишь пересечься с ним и допросить с пристрастием. В результате выяснилось следующее.
Оказывается, сексуального вида женский «трусняк» висит у моего собеседника не только в салоне машины, но и в спальне на люстре! По его словам, благодаря этому в доме становится больше радости, достатка, удачи и здоровья! Этакий талисман (или оберег?) семейного счастья. Аналогичные «девайсы» мой собеседник разместил на даче, а также в квартирах всех родственников. И еще в машине. В заключение беседы он настоятельно посоветовал и мне действовать в том же духе. Ибо помогает! И вся эта «пурга» лилась на мои уши на полном серьезе…
Так ли это на самом деле, лично я проверять пока не готов. Однако поиск в интернете моментально подтвердил: развешивание красных женских трусов на люстре в доме — достаточно распространенное среди сограждан поветрие, призванное «притягивать» все хорошее. Судя по всему, оно в последнее время получило дальнейшее развитие, выплеснувшись из квартир в салоны автомобилей людей, всерьез уверовавших в эту рукотворную «примету».