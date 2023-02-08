Каким моторам не опасны задиры на стенках цилиндров

И сразу скажем, что дизельные моторы этой беде подвержены в меньшей степени. Напомним, что «дизели» считаются «тихоходными» и «длинноходными». Это когда ход поршня больше, чем диаметр цилиндра. У бензиновых все наоборот: ход меньше, а диаметр больше. От этого зависят нагрузки на стенки цилиндров. Чем ход короче, тем эти нагрузки выше.

А еще у «дизелей» сам по себе поршень длинный, то есть он более стабилен. Это одна из причин, почему у агрегатов на тяжелом топливе задиры менее вероятны. Заметим также, что при их производстве используют чугун. Он крепче и гораздо более ремонтопригоден, чем алюминий у «бензинок».

В последних нередко присутствуют различные сплавы вроде никасила и алюсила. Со временем эти покрытия нанесенные тонким слоем начинают разрушаться и отслаиваться. За примерами далеко ходить не надо.