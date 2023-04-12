BMW показала свой самый мощный кроссовер

Дебют XM Label Red пройдет на автосалоне в Шанхае, а принимать заказы начнут с 28 апреля. Уже известно, что в базовую комплектацию войдет система полного привода со спортивным дифференциалом задней оси. Также мы увидим шестипоршневые тормозные «машинки» и адаптивные амортизаторы с системой противодействия кренам кузова. Конечно же, в салоне будет кожа премиального качества, климат-контроль, огромные графические экраны и многое другое.

Что касается силового агрегата, то он состоит из наддувного 4,4-литрового V8, спаренного с электродвигателем и восьмиступенчатым «автоматом». Такое решение позволяет BMW XM Label Red разменивать первую «сотню» всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Но если доплатить, «электронный ошейник» ослабят до 290 км/ч.

Выпускать новинку будут в США. Общий тираж составит всего 500 экземпляров. Цена — от 185 000 долларов.