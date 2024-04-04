BAIC приспособил кроссовер X55 к российским условиям

Китайская марка BAIC, автомобили которой выпускает калининградской завод «Автотор», объявила о выходе на рынок кроссовера X55 в версии 2024 модельного года. Машина получила улучшенное оснащение и новую комплектацию.

Так, базовая Comfort обзавелась подогревом передних сидений и форсунок стеклоомывателя, сиденьями с обивкой из экокожи, а на руль производитель не пожалел и кожи натуральной. Кресло водителя теперь радует электрорегулировками по 6 направлениям, а пассажирам второго ряда подарили центральный подлокотник. Флагманская версия Elite дополнилась подогревом руля, ветрового стекла и задних сидений.

Новинкой стала комплектация Luxury, которую отличает панорамная крыша с люком, рейлинги, потайные дверные ручки с электроприводом, обогрев рулевого колеса, крышка багажника с электроприводом, улучшенная аудиосистема, фоновая подсветка интерьера и передние боковые подушки безопасности. Все версии кроссовера теперь оснащаются увеличенным до 5 литров бачком стеклоомывателя.

Фото производителя.

Под капотом BAIC X55 — прежний 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Стоимость кроссовера в версии Comfort 2024 модельного года составит 2 970 000 рублей, модификация Luxury оценена 3 120 000, а комплектация Elite — в 3 350 000 руб.