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Haval начал продажи бюджетного кроссовера, который стоит как LADA Vesta

Модель H6 может появиться и в России

Четвертое поколение Haval H6 вышло в продажу в Китае. Производитель позиционирует модель как новую генерацию кроссовера, но по факту она является глубоким обновлением предыдущей версии.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Haval начал продажи бюджетного кроссовера, который стоит как LADA Vesta

Визуально новинка выполнена в стилистике Haval Jolion, а салон с двумя экранами сделан в универсальном ключе почти всех современных автомобилей. Технически же H6 почти не поменялся — моторы хотя и модернизированы, но остались прежними. Базовым является 177-сильный 1,5-литровый турбированный агрегат с 7-ступенчатой коробкой передач DCT, а 9-ступенчатый «робот» работает в связке с 231-сильным турбомотором 2.0. Доступны передне- и полноприводные модификации кроссовера.

В Поднебесной новый Haval H6 появился у дилеров 19 июня. Стоимость базовой версии — 117 900 юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,3 млн., а это уже эквивалентно цене седана LADA Vesta NG. Сравнение это не просто для красоты, а с прицелом на будущее — представители Haval ранее объявляли о намерении компании привезти H6 в Россию.

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