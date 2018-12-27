Skoda распродает машины со скидкой до 225 000 рублей

Кто не успел, тот опоздал! Да, предложение чешской марки временное: машины распродаются с внушительным дисконтом в период с 1 января по 31 января включительно.

Желающие обзавестись флагманской моделью Skoda Superb, могут сэкономить до 225 000 рублей. Чуть меньше — 182 000 рублей получится сохранить в своем кошельке при выборе лифтбэка Skoda Octavia. А выгода в 143 000 отечественных дензнаков светит тем, кто прямо после Нового тогда планирует оседлать Skoda Rapid.

Помимо прочего, «Шкода» по-прежнему предлагает клиентам привлекательные условия кредитования и прочих финансовых программ.