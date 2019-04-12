В России подорожали модели японской Subaru и китайской Changan

Subaru Legacy подорожал во всех версиях на 20 000 рублей. Теперь комплектации Elegance и Premium ES оценены в 2 249 000 и 2 399 900 соответственно.

На те же 20 000 «потяжелели» все варианты кроссовера Forester. Версия Standard теперь обойдется в 2 049 000 рублей, Elegance — в 2 519 900, а топовая Premium стоит 2 659 900 «деревянных».

Большинство комплектаций кроссовера Subaru XV стали дороже на 30 000. В начальном варинате Base он теперь предлагается за 1 799 000 рублей, а в топовой версии Premium — за 2 279 900. В исполнении Standard модель по-прежнему оценивается в 2 049 900.

Что касается китайского кроссовера Changan CS35, то он подорожал на 5 000 — 14 000 рублей во всех вариантах. Теперь его цена варьируется в диапазоне от 869 900 до 999 900 целковых.