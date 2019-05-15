Какова средняя цена нового автомобиля в России

Средняя цена новенькой «легковушки» составила 1 520 000 рублей. Эти цифры превысили показатель за этот же период 2018 года аж на 12%. В то же время средний ценник иномарки достиг 1 770 000 «целковых» (+13%), а продукцию отечественного автопрома оценили в 662 000 (+9%). Как уточнили в агентстве «Автостат», средневзвешенный прайс был рассчитан с учетом расценок, предоставленных отечественными дистрибьюторами, и объемов продаж автомобилей различных модификаций и комплектаций.

Напомним, что с января по март на российском рынке было передано в руки покупателей 391 650 авто, что на 0,3% меньше относительно прошлого года. Самыми востребованными машинами, как обычно, оказались автомобили марки LADA, разошедшиеся тиражом в 82 363 экземпляра (+4), а самым популярным зарубежным брендом стал KIA: за него рублем проголосовали 52 982 покупателя (+1%). Эта же марка заняла вторую строчку в общем рейтинге.