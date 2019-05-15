Какова средняя цена нового автомобиля в России

Фото: autoview360.ca
Аналитики озвучили средневзвешенный ценник нового легкового автомобиля. Подсчеты проводились на основе стоимости машин, представленных на российском рынке в первом квартале текущего года. И нет ничего удивительного, что прайс оказался выше прошлогоднего.
Светлана Ермолаева

Средняя цена новенькой «легковушки» составила 1 520 000 рублей. Эти цифры превысили показатель за этот же период 2018 года аж на 12%. В то же время средний ценник иномарки достиг 1 770 000 «целковых» (+13%), а продукцию отечественного автопрома оценили в 662 000 (+9%). Как уточнили в агентстве «Автостат», средневзвешенный прайс был рассчитан с учетом расценок, предоставленных отечественными дистрибьюторами, и объемов продаж автомобилей различных модификаций и комплектаций.

Напомним, что с января по март на российском рынке было передано в руки покупателей 391 650 авто, что на 0,3% меньше относительно прошлого года. Самыми востребованными машинами, как обычно, оказались автомобили марки LADA, разошедшиеся тиражом в 82 363 экземпляра (+4), а самым популярным зарубежным брендом стал KIA: за него рублем проголосовали 52 982 покупателя (+1%). Эта же марка заняла вторую строчку в общем рейтинге.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство
16 мая 2019
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