Пять самых опасных для жизни иномарок

Фото: АвтоВзгляд
Кто там говорил, что японские автомобили — самые надежные на планете? Навязанный потребителям маркетинговый миф разбился в пух и прах! Может они и ездят дольше гарантийного срока, но людей убивают на раз-два. Страшнее, пожалуй, лишь машины американского производства.
Вячеслав Василенко

Эксперты американского департамента транспорта провели любопытное исследование, выявив самые небезопасные автомобили в возрасте от трех до семи лет. Говоря о безопасности, подразумеваются жизни людей. На основе полученных данных, специалисты составили рейтинг машин, чьи пассажиры и водители гибли в авариях чаще остальных. Модели, ставшие аутсайдерами, надо признать, удивили.

Лидером антирейтинга стал японский Mitsubishi Mirage. Слава Богу, что на нашем рынке эта легковушка не педставлена — в среднем 10,2 «Миражей» попадает в смертельную аварию из расчета в 1,6 млрд накатанных километров.

Следом за смертельно опасной «японкой» идет «американец» — легендарный Chevrolet Corvette с показателем в 9,8 автомобилей. Впрочем, модели General Motors уже давно завоевали дурную славу. Достаточно вспомнить многомиллионные отзывы их автомобилей из-за целого ряда проблем, включая самопроизвольно прокручивающиеся замки зажигания, повлекшие аварии с летальным исходом.

Замыкает тройку самых опасных для жизни авто японская Honda Fit — 7,7 машин заканчивают свое существование в смертельном ДТП на 1,6 млрд пройденных километров. Тут тоже Бог россиян миловал — официально модель на нашем рынке не продается.

А еще в ТОП-5 вошли корейская KIA Forte (7,4 авто) и снова американский Chevrolet Spark — 7,2 аварий со смертельным исходом.

Если бы в России проводились подобные исследование, то вы, наверное, уже догадались, кто бы занял «топовые» места.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
15 мая 2019
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