Пять самых опасных для жизни иномарок

Эксперты американского департамента транспорта провели любопытное исследование, выявив самые небезопасные автомобили в возрасте от трех до семи лет. Говоря о безопасности, подразумеваются жизни людей. На основе полученных данных, специалисты составили рейтинг машин, чьи пассажиры и водители гибли в авариях чаще остальных. Модели, ставшие аутсайдерами, надо признать, удивили.

Лидером антирейтинга стал японский Mitsubishi Mirage. Слава Богу, что на нашем рынке эта легковушка не педставлена — в среднем 10,2 «Миражей» попадает в смертельную аварию из расчета в 1,6 млрд накатанных километров.

Следом за смертельно опасной «японкой» идет «американец» — легендарный Chevrolet Corvette с показателем в 9,8 автомобилей. Впрочем, модели General Motors уже давно завоевали дурную славу. Достаточно вспомнить многомиллионные отзывы их автомобилей из-за целого ряда проблем, включая самопроизвольно прокручивающиеся замки зажигания, повлекшие аварии с летальным исходом.