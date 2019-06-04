В России подорожали подержанные автомобили

При подсчете средневзвешенной цены, специалисты учитывали все машины с пробегом абсолютно всех годов выпуска, ушедших во вторые руки за прошедший месяц. Так, средний ценник достиг 635 000 рублей, что на 4% больше суммы, получившейся год назад.

Если говорить о массовом сегменте, то здесь, по сообщению агентства «Автостат», усредненная стоимость достигла 485 100 рублей (+7,2%). В классе премиум-«бэушек» цена взвилась до 1 316 100 «целковых» (+4,5%). Скачок объясняется довольно просто: на «вторичку» вышли более дорогие машины, ведь последние несколько лет прейскуранты на авто росли, словно на дрожжах.

Стоит напомнить, что также подсчитали средневзвешенный ценник на новый легковой автомобиль. Здесь, конечно, зафиксировали скачок посерьезнее. Итак, новенькая «легковушка» в среднем обходится в 1 520 000 рублей, что на 12% выше прошлогодних данных.