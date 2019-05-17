Сколько денег потратили россияне на премиальные автомобили

Всего с января по март российские потребители оставили в дилерских центрах автомобильного премиума около 148 млрд. рублей. Хоть продажи таких машин и просели из-за нескончаемой волны подорожаний, потраченная сумма оказалась на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего наши соотечественники выложили за продукцию компании Mercedes-Benz, — около 43 млрд. «целковых» (штутгартцы смогли реализовать 8936 автомобилей (+5%).

С большим отставанием на второй строчке поселился еще один участник Большой немецкой тройки — марка BMW с показателем в 38 млрд. «деревянных». Баварцы продали у нас 9685 машин (+22%). Первую тройку самых успешных марок замыкает японский Lexus, в чей карман упало 17 млрд. (3938 экземпляров, −21%).

За японцами следуют Land Rover и Audi, выручившие каждый по 13 млрд. рублей. Специалисты агентства «Автостат», поработавшие над этими цифрами, уточнили, что на пятерку лидеров пришлось 80% всей выручки в этом сегменте.