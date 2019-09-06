Как купить кроссовер Infiniti за 17 000 рублей

«Паркетник» Infiniti QX50 и «вездеход» QX80 отныне можно приобрести в кредит со ставкой от 4,5%, взяв деньга на два или три года, в зависимости от желания покупателя. Стоит отметить, что эта цифра гораздо ниже ключевой ставки Центробанка, составляющей на сегодняшний день 7,25%. Правда, чтобы оформить столь выгодный займ, необходимо внести довольно внушительный первоначальный взнос — 50% или 60%.

Кроме того, ребята из Страны восходящего солнца предлагают еще одну особенную программу по кредиту Infiniti Invite. Здесь ежемесячный взнос за Infiniti QX50 может начинаться от 17 100 рублей, а на большой внедорожник Infiniti QX80 — от 28 500. Необычность этого займа в том, что самый крупный платеж приходится не на первую выплату, а на последнюю. Обе программы действуют до 30 сентября.

Кстати, не только премиальные бренды, создающие крайне недешевые авто, дают своим клиентам возможность выгодно купить машину. Бывают скидки и на бюджетные модели. Так, немцы предлагают сэкономить на приобретении седана Volkswagen Polo. Но только желтого цвета и только в лизинг.